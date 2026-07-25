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«Некоторые моменты ужасны». Беллингем — судье после матча с Аргентиной на ЧМ-2026

«Некоторые моменты ужасны». Беллингем — судье после матча с Аргентиной на ЧМ-2026
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Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала новые кадры с камеры арбитра, на которых зафиксировано обращение полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема к главному судье матча полуфинала чемпионата мира — 2026 с Аргентиной (1:2) Исмаилу Эльфату.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«Некоторые моменты ужасны, но желаю всего наилучшего», — сказал Беллингем судье.

На мировом первенстве английский полузащитник принял участие в восьми матчах, в которых отметился семью голами и результативной передачей.

Сборная Англии выиграла бронзовые медали чемпионата мира. В матче за третье место подопечные Томаса Тухеля победили Францию со счётом 6:4.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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