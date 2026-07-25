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Тренер ЦСКА Игдисамов: ради Кисляка надо вернуть позицию либеро. Видели, как он прочищал?

Тренер ЦСКА Игдисамов: ради Кисляка надо вернуть позицию либеро. Видели, как он прочищал?
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Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов высказался о необычной роли некоторых своих футболистов в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с калининградской «Балтикой» (2:1). Полузащитник Данил Круговой вышел на правом фланге обороны, а опорник Матвей Кисляк эпизодически исполнял роль пятого центрального защитника.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
24 июля 2026, пятница. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Оффор – 1'     1:1 Андерсон – 33'     2:1 Глебов – 36'    

— В матче с «Динамо» мы попробовали Жоао Виктора правым защитником, и это оказалось не самым рабочим вариантом. А у Данила Кругового есть опыт на этой позиции, поэтому решили поставить его. Кстати, к вопросу о позициях — ради Матвея Кисляка надо возвращать позицию либеро. Видели, как он всё прочищал?

— При позиционной обороне Кисляк сегодня спускался в одну линию с центральными защитниками. Это было ситуативно или изначально запланировано?
— Он с первых минут садился в одну линию с защитниками. Сегодня это должен был делать Дима Баринов, но он приболел. А Матвей сегодня хорошо с этим справился. Я смотрел последние матчи «Балтики», и они хорошо в тех матчах растягивали четвёрку защитников. Мы не должны были давать им это преимущество, поэтому была такая идея, — приводит слова Игдисамова официальный сайт ЦСКА.

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