Тренер ЦСКА Игдисамов: ради Кисляка надо вернуть позицию либеро. Видели, как он прочищал?

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов высказался о необычной роли некоторых своих футболистов в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с калининградской «Балтикой» (2:1). Полузащитник Данил Круговой вышел на правом фланге обороны, а опорник Матвей Кисляк эпизодически исполнял роль пятого центрального защитника.

— В матче с «Динамо» мы попробовали Жоао Виктора правым защитником, и это оказалось не самым рабочим вариантом. А у Данила Кругового есть опыт на этой позиции, поэтому решили поставить его. Кстати, к вопросу о позициях — ради Матвея Кисляка надо возвращать позицию либеро. Видели, как он всё прочищал?

— При позиционной обороне Кисляк сегодня спускался в одну линию с центральными защитниками. Это было ситуативно или изначально запланировано?

— Он с первых минут садился в одну линию с защитниками. Сегодня это должен был делать Дима Баринов, но он приболел. А Матвей сегодня хорошо с этим справился. Я смотрел последние матчи «Балтики», и они хорошо в тех матчах растягивали четвёрку защитников. Мы не должны были давать им это преимущество, поэтому была такая идея, — приводит слова Игдисамова официальный сайт ЦСКА.