«Факел» — «Динамо» Махачкала: онлайн-трансляция матча 1-го тура РПЛ начнётся в 18:30 мск

Сегодня, 25 июля, состоится матч 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором встретятся воронежский «Факел» и махачкалинское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра выступит Игорь Капленков из Москвы. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

По итогам прошлого сезона махачкалинское «Динамо» с 26 очками заняло 14-е место в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства и сохранило прописку в лиге по итогам стыковых матчей. «Факел» с 68 очками занял второе место в турнирной таблице Первой лиги.