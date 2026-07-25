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Моуринью одобрил переход Диоманда, тренер хочет добавить «Реалу» больше скорости — Романо

Моуринью одобрил переход Диоманда, тренер хочет добавить «Реалу» больше скорости — Романо
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Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью одобрил кандидатуру крайнего нападающего «Лейпцига» Яна Диоманда в качестве главной трансферной цели «сливочных». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, португальский специалист дал понять руководству «Реала», что ему необходимо «ещё больше скорости» и свежих сил в атаке.

Ранее издание Bild сообщило о готовности испанского гранда заплатить € 100 млн за 19-летнего футболиста.

В минувшем сезоне Диоманд принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

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