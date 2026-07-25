Игдисамов высказался о форме легионеров ЦСКА Кармо, Поповича и Алвеса на старте РПЛ

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов высказался о готовности атакующих полузащитников команды Энрике Кармо, Матии Поповича и Матеуса Алвеса на старте сезона Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги после победы над «Балтикой» (2:1) в 1-м туре.

— Можно ли сказать, что Энрике Кармо, выходящий на замену, — ваш «джокер»?

— Да, учитывая его качества и сильный дриблинг один в один и один в два. У нас эта модель работает. Также важно отметить, что Матия Попович, играющий на той же позиции, сейчас в хорошей форме. Он прибавляет не только тактически, но и ментально. Он повзрослел, хорошо держит борьбу, а с «Балтикой» нужны именно такие.

— В какой форме сейчас Матеус Алвес?

— Он в хорошем состоянии, начал с нами сборы с первого дня. Но сегодня нам нужны были качества Дани Козлова. Возможно, в следующей игре потребуются качества Алвеса, и тогда в старте выйдет уже он, — приводит слова Игдисамова официальный сайт ЦСКА.