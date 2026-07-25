«Коло-Коло» представил Возинью в качестве футболиста команды

Чилийский клуб «Коло-Коло» в социальных сетях представил 40-летнего вратаря сборной Кабо-Верде Возинью в качестве футболиста команды.

Фото: Пресс-служба ФК «Коло-Коло»

Возинья провёл на чемпионате мира 2026 года четыре матча, в двух из которых отыграл «на ноль». Последним клубом вратаря до перехода в «Коло-Коло» был португальский «Шавиш» из второго дивизиона. В минувшем сезоне 40-летний голкипер принял участие в 19 матчах во всех турнирах, из них шесть раз сыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.

Сборная Кабо-Верде впервые в истории участвовала в финальной стадии чемпионата мира и завершила выступление в 1/16 финала, уступив Аргентине (2:3).

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