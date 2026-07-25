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«Для нас это серьёзная игра». Тренер «Тоттенхэма» Де Дзерби — о матче с «Оклендом»

«Для нас это серьёзная игра». Тренер «Тоттенхэма» Де Дзерби — о матче с «Оклендом»
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Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Роберто Де Дзерби высказался о предстоящем товарищеском матче с «Оклендом».

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
26 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Окленд
Окленд, Новая Зеландия
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Вам предстоит сыграть с командой, у которой на данный момент нет тренера. Как вы подходите к игре, если не знаете основных принципов и того, кто руководит оппонентом?
— Иногда, знаете, в футболе лучше вообще обойтись без тренера! Нужно спросить у игроков [«Окленда»], есть он или нет, но я знаю, что они выиграли чемпионат в прошлом сезоне. Конечно, они хотят показать своё мастерство. Это будет хорошая встреча, потому что мы играем лучшим составом, который можем собрать, в нём много молодых футболистов, ведь у нас много игроков, которые дошли до финальных стадий чемпионата мира. Мы не рискуем из-за возможных травм, но для нас это, безусловно, серьёзная игра, — приводит слова Де Дзерби официальный сайт «шпор».

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