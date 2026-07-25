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Кисляк поделился эмоциями на следующий день после победы ЦСКА в игре с «Балтикой»

Кисляк поделился эмоциями на следующий день после победы ЦСКА в игре с «Балтикой»
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Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк в телеграм-канале поделился эмоциями после победы красно-синих в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» (2:1).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
24 июля 2026, пятница. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Оффор – 1'     1:1 Андерсон – 33'     2:1 Глебов – 36'    

«Друзья, всех с победой! Сегодня проснулся, вспомнил вчерашний матч и в очередной раз понял, что футбол дарит незабываемые моменты.

Вчера вывел на матч очень весёлую и прекрасную Еву, на которую я давно был подписан. Был горд пожать руку Валерию Георгиевичу Газзаеву. Видел 15 тысяч счастливых болельщиков, которые радовались победе нашего клуба. Просто оставил несколько автографов и подарил людям радость. И ещё много чего! Хочется помнить не только результат после матчей, но и такие эмоции», — написал Кисляк.

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