Кисляк поделился эмоциями на следующий день после победы ЦСКА в игре с «Балтикой»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк в телеграм-канале поделился эмоциями после победы красно-синих в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» (2:1).

«Друзья, всех с победой! Сегодня проснулся, вспомнил вчерашний матч и в очередной раз понял, что футбол дарит незабываемые моменты.

Вчера вывел на матч очень весёлую и прекрасную Еву, на которую я давно был подписан. Был горд пожать руку Валерию Георгиевичу Газзаеву. Видел 15 тысяч счастливых болельщиков, которые радовались победе нашего клуба. Просто оставил несколько автографов и подарил людям радость. И ещё много чего! Хочется помнить не только результат после матчей, но и такие эмоции», — написал Кисляк.

Материалы по теме Видео Кисляк отреагировал на победу ЦСКА в стартовом матче РПЛ с «Балтикой»

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: