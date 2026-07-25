«Чувствуется, что у игроков не хватает практики». Сёмин — о матче ЦСКА — «Балтика»

Российский тренер Юрий Сёмин высказался о победе ЦСКА над «Балтикой» (2:1) в стартовом матче сезона-2026/2027 Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве.

«Победа ЦСКА закономерна, потому что армейцы имели преимущество. Другое дело, что матч был неровным с обеих сторон. Были очень хорошие моменты, были — не очень. Чувствуется, что у игроков не хватает практики. Не хватает единоборств, которые значительно количественно превосходят в официальных матчах, чем в товарищеских. Думаю, обе команды двигаются в правильном направлении. Одним нужно учесть игру в обороне, другим — в атаке. Было достаточно много болельщиков. ЦСКА — очень молодая команда. Победа есть победа, она очень важна в первых матчах», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Во 2-м туре РПЛ ЦСКА примет на своём поле «Крылья Советов», а «Балтика» сыграет дома с «Динамо».