Буланов — Глушенкову в игре со «Спартаком»: ты что орёшь, не пойму? Своим делом занимайся

Главный судья матча OLIMPBET Суперкубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (1:1, 4:2 пен.) Евгений Буланов дважды обратился к нападающему сине-бело-голубых Максиму Глушенкову в ситуациях, связанных с фолами. Видеофрагменты обращения Буланова к Глушенкову показаны в шоу «Хороший гол: Футбол Суперкубок на «Кинопоиске».

После того, как Глушенков обратился к Буланову из-за фола Вендела на Жедсоне Фернандеше, судья сказал: «Максим, ты что кричишь? Просто фол. Случайно рукой попал по лицу. Ну это фол же. Он же попал рукой по лицу, правильно? Вы же без карточки. Нормально всё, не кипи. Нам надо контролировать все эти моменты».

Затем произошёл момент, в котором Глушенков посчитал, что футболист «Спартака» нарушил правила на игроке «Зенита» и сказал об этом Буланову, на что он ответил: «Ты что орёшь, я не пойму? Кто нарушает? Они с мячом остаются. Давай своим делом занимайся».

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