Тренер «Тоттенхэма» Де Дзерби: для нас трансферное окно ещё не закрыто

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Роберто Де Дзерби дал комментарий касательно работы клуба на трансферном рынке.

«Прежде всего скажу, что для нас трансферное окно ещё не закрыто. Мы должны его завершить должным образом, нам необходимо приобрести ещё пару игроков, возможно, и больше. Я в восторге, с нетерпением жду работы как с новыми футболистами, так и с теми, кто уже есть в команде. Думаю, что мы очень хорошо работаем с [техническим директором] Йоханом Ланге и [исполнительным директором] Виньяи Венкатешамом. У нас есть чёткая цель.

Мы приобрели игроков с большим опытом, таких как Роббо (Эндрю Робертсон. — Прим. «Чемпионата»). Думаю, такие исполнители нужны, потому что нам в команде необходим опыт. Мы должны поработать над своим менталитетом, нам нужно стать сильнее, поскольку в последние два сезона мы не делали того, что должен делать «Тоттенхэм». В конце трансферного окна мы подведём итоги работы. Но на данный момент я очень воодушевлён», — приводит слова Де Дзерби официальный сайт «шпор».