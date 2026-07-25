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Мареска высказался об обвинениях «Сити» в 115 нарушениях финансовых правил

Мареска высказался об обвинениях «Сити» в 115 нарушениях финансовых правил
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Главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска рассказал о своём отношении к обвинениям «горожан» в 115 нарушениях финансовых правил АПЛ и УЕФА.

«Единственное, что я могу сказать, что три года назад, в сезон, когда мы завоевали три трофея, я был здесь, и тогда говорили то же самое. За три года всё осталось по-прежнему: ничего не произошло. Лично у меня нет никаких опасений», – приводит слова Марески журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

Обвинения, предъявленные «Манчестер Сити», охватывают период с 2009 по 2018 год. «Горожане» отрицают все обвинения и отмечают, что у них есть доказательства своей невиновности.

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