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«Ахмат» объявил о переходе сенегальского полузащитника в «Нови Пазар»

«Ахмат» объявил о переходе сенегальского полузащитника в «Нови Пазар»
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Сенегальский полузащитник «Ахмата» Папа Амади Гадио перешёл в сербский клуб «Нови Пазар». Об аренде 24-летнего игрока официально сообщила пресс-служба грозненской команды. Футболист будет выступать в чемпионате Сербии до конца сезона-2026/2027.

«Желаем успешного выступления Папа Амади в новом сезоне!» — говорится в сообщении пресс-службы «Ахмата» в телеграм-канале команды.

Фото: ФК «Нови Пазар»

Гадио перешёл в «Ахмат» в сентябре 2025 года из марокканского клуба «Юнион Турага». В минувшем сезоне на его счету 13 матчей за грозненцев в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России. Результативными действиями африканец не отмечался.

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