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Тренер «Тоттенхэма» Де Дзерби рассказал о состоянии травмированных Кулушевски и Кудуса

Тренер «Тоттенхэма» Де Дзерби рассказал о состоянии травмированных Кулушевски и Кудуса
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Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Роберто Де Дзерби рассказал о нынешнем состоянии травмированных Деяна Кулушевски и Мохаммеда Кудуса.

«Мохаммед очень близок к возвращению. Думаю, когда мы вернёмся в Лондон, он сможет начать работать с нами. Это здорово. Кудус — важный для команды футболист. Что касается Кулушевски, то нам нужно посмотреть, что будет в ближайшие пару недель. Деян тоже важный для нас игрок. После целого сезона без единой игры в его исполнении нам нужно тщательно изучить ситуацию, не рисковать, прежде всего ради него самого, а потом уже ради команды в целом», — приводит слова Де Дзерби официальный сайт «шпор».

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