«Атлетико» объявил о переходе полузащитника Ли Кан Ина из «ПСЖ»

Мадридский «Атлетико» на официальном сайте объявил о переходе полузащитника Ли Кан Ина из «ПСЖ». Контракт с 25-летним футболистом рассчитан до 30 июня 2031 года.

Южнокорейский хавбек играл за «ПСЖ» с лета 2023 года. За этот период Ли Кан Ин принял участие в 124 матчах во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и 16 результативными передачами. Футболист дважды выиграл Лигу чемпионов и трижды чемпионат Франции. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

До перехода в «ПСЖ» Ли Кан Ин выступал в составе «Мальорки».

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