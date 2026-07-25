Александр Мостовой: Бориско — достойный кандидат на место основного вратаря ЦСКА

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о возможном переходе голкипера Максима Бориско из «Балтики» в ЦСКА.

«Игорь [Акинфеев] травмирован и неизвестно, когда вернётся. Вратари нужны, поэтому ЦСКА правильно делает, что покупает Бориско. Это достойный кандидат на место основного вратаря, но есть Тороп, который тоже один из кандидатов. Два вратаря всегда нужны в команде. Просто Игорь приучил, что второй вратарь не нужен. Мы много лет не знали, кто у ЦСКА второй вратарь (смеётся)», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее сообщалось, что ЦСКА активирует опцию выкупа Бориско после матча 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги между клубами. Армейцы одержали над калининградской командой волевую победу (2:1).