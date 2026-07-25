Глава «Локомотива» Нагорных поделился ожиданиями от команды в новом сезоне РПЛ

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался об ожиданиях от выступления команды в новом сезоне Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

«Сегодняшняя команда «Локомотива» очень интересная. Мы видели несколько товарищеских матчей, и мне реально интересно. Я рассчитываю на большую вариативность в составе и верю, что в этом году наши ребята раскроются ещё больше», — сказал Нагорных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

По итогам прошлого сезона красно-зелёные с 53 очками расположились на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. В 1-м туре нового розыгрыша чемпионата России железнодорожники 26 июля примут «Ахмат».