Мажич поддержал решение судьи не проводить жеребьёвку перед серией пенальти в Суперкубке

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич поделился мнением о решении арбитра матча OLIMPBET Суперкубка России «Зенит» — «Спартак» (1:1, 4:2 пен.) Евгения Буланова не проводить жеребьёвку перед серией пенальти.

В четверг, 23 июля, контрольно‑дисциплинарный комитет РФС отклонил протест «Спартака» с требованием переигровки матча.

«Я согласен с тем, что судья не назначил пенальти в ворота «Спартака» после падения Мантуана в штрафной красно‑белых [на 78‑й минуте]. Арбитр правильно решил. Судьи в комнате VAR этот момент обсуждали. Имел место стык между двумя игроками. Маркиньос не использовал руку. Игрок «Зенита» дал передачу из‑за спины, это было далеко. Не могу сказать, что спартаковский футболист очевидно повлиял на эпизод. Мы обсуждали этот эпизод и посчитали, что арбитр поступил верно.

Причиной непроведения жеребьёвки перед серией пенальти была опасность. Организаторы так решили. Для меня это решение понятно. В таком случае лучше сделать выбор ворот с другой стороны, где нет проблем. Судья снова принял правильное решение, — сказал Мажич в эфире программы «РецепТура» на «Матч Премьер».

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