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Юрий Сёмин обратился с пожеланием к судьям РПЛ на старте сезона

Юрий Сёмин обратился с пожеланием к судьям РПЛ на старте сезона
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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин обратился с пожеланием к судьям Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги на старте сезона-2026/2027.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
24 июля 2026, пятница. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Оффор – 1'     1:1 Андерсон – 33'     2:1 Глебов – 36'    

«Хотелось бы, чтобы судьи работали так же, как на чемпионате мира, по тем же правилам. Основная задача — вместе с футболистами увеличить интенсивность игры. В матче ЦСКА с «Балтикой» опять были громадные паузы с просмотрами, которые длятся как перерывы на «водопой» на чемпионате мира. Такие пожелания», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Главным арбитром первого матча нового сезона, в котором ЦСКА одолел «Балтику» (2:1), был Иван Абросимов из Санкт-Петербурга.

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