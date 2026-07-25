Юрий Сёмин обратился с пожеланием к судьям РПЛ на старте сезона

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин обратился с пожеланием к судьям Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги на старте сезона-2026/2027.

«Хотелось бы, чтобы судьи работали так же, как на чемпионате мира, по тем же правилам. Основная задача — вместе с футболистами увеличить интенсивность игры. В матче ЦСКА с «Балтикой» опять были громадные паузы с просмотрами, которые длятся как перерывы на «водопой» на чемпионате мира. Такие пожелания», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Главным арбитром первого матча нового сезона, в котором ЦСКА одолел «Балтику» (2:1), был Иван Абросимов из Санкт-Петербурга.