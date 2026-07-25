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Алексей Никитин: хотелось бы от «Спартака» стабильности

Алексей Никитин: хотелось бы от «Спартака» стабильности
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Бывший футболист «Уфы» и волгоградского «Ротора» Алексей Никитин поделился ожиданиями от выступления «Спартака» в новом сезоне Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

«Хотелось бы от «Спартака» стабильности. Карседо действительно привнёс в игру баланс, это сейчас выглядит симпатично. Но команда проверяется на дистанции. Так что пока рано хвалить красно‑белых. Сколько раз в контексте «Спартака» мы слышали, что команда чемпионская? И что потом получалось? Сейчас видно, что у них единство в коллективе. И это точно должно радовать болельщиков «Спартака», — сказал Никитин в эфире «Матч ТВ».

В 1-м туре нового сезона РПЛ «Спартак» встретится с «Родиной» в субботу, 25 июля.

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