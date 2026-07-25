Первый тренер Адамова: Денису надо оставаться в «Зените», он — вратарь номер один

Алексей Чистяков, первый тренер голкипера «Зенита» Дениса Адамова, высказался о положении своего воспитанника в санкт-петербургском клубе.

«Адамов — вратарь номер один в «Зените». Если так будет продолжаться, нет смысла менять команду и надо продлевать контракт с «Зенитом». У него есть все шансы быть первым номером. Он зарекомендовал себя. Сколько он вытащил мячей в Суперкубке и до этого много выручал. Думаю, «Зенит» продлит с ним контракт, а Денису надо оставаться… Если не будет предложений, как у Сафонова», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

По данным СМИ, контракт Адамова с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года.