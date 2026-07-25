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Тренер «Акрона» Благоевич: постараемся быть конкурентоспособными в каждом матче

Тренер «Акрона» Благоевич: постараемся быть конкурентоспособными в каждом матче
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Главный тренер тольяттинского «Акрона» Срджан Благоевич перед матчем 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» рассказал о настрое своей команды в новом сезоне чемпионата России.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 16:15 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я уважаю каждого соперника, уважаю «Зенит» как чемпиона России, уважаю всех этих классных футболистов. Но прежде всего верю в свою команду и свою работу. Мы постараемся быть конкурентоспособными в каждом матче, проявить себя, показать свои качества, свою футбольную идентичность», — сказал Благоевич в эфире «Матч Премьер».

По итогам минувшего сезона «Зенит» стал чемпионом России. После 30 туров санкт-петербургская команда набрала 68 очков. «Акрон» заработал 27 очков и расположился на 13-й строчке, в зоне переходных матчей.

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