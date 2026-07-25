Родри согласовал контракт с «Реалом» и ждёт, пока клуб договорится с «Сити» — Моретто

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри согласовал с мадридским «Реалом» условия личного контракта. На текущий момент чемпион мира – 2026 ждёт, пока «сливочные» договорятся с «горожанами» о его трансфере. Об этом сообщает журналист Маттео Моретто на странице в социальной сети X.

Ранее СМИ сообщали, что Родри проинформировал руководство «Манчестер Сити» о желании перейти в «Королевский клуб».

В минувшем сезоне Родри принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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