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Дарвин Нуньес близок к возвращению в Европу, назван новый клуб — Тавольери

Дарвин Нуньес близок к возвращению в Европу, назван новый клуб — Тавольери
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Бывший нападающий английского «Ливерпуля» Дарвин Нуньес, который в августе прошлого года перебрался в саудовский «Аль-Хиляль», близок к возвращению в Европу. Как сообщает журналист Саша Тавольери в соцсети X, в подписании уругвайца заинтересован турецкий «Бешикташ».

По данным источника, стороны близки к соглашению об аренде 27-летнего игрока. Контракт будет рассчитан до конца сезона-2026/2027.

По данным СМИ, «Аль-Хиляль» заплатил «Ливерпулю» за Нуньеса € 53 млн летом 2025-го. В первой половине прошлого сезона у форварда шесть голов и четыре результативные передачи в 16 играх чемпионата Саудовской Аравии. Зимой он был отзаявлен из-за переизбытка легионеров.

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