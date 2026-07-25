15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Спартака» Мангаш перешёл в «Монцу» на правах аренды

Экс-игрок «Спартака» Мангаш перешёл в «Монцу» на правах аренды
Комментарии

Бывший защитник московского «Спартака» Рикарду Мангаш перешёл в «Монцу» из «Спортинга» на правах аренды до 30 июня 2027 года с обязательством выкупа при выполнении определённых условий. Об этом информирует пресс-служба итальянского клуба на официальном сайте.

Фото: Пресс-служба ФК «Монца»

Мангаш выступал в составе красно-белых с 2024 по 2025 год. За этот период португальский футболист принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока со «Спортингом» рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

Материалы по теме
Буланов — Глушенкову в игре со «Спартаком»: ты что орёшь, не пойму? Своим делом занимайся

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android