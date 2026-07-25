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Варатынов: Бориско способен вытеснить Акинфеева из стартового состава ЦСКА

Варатынов: Бориско способен вытеснить Акинфеева из стартового состава ЦСКА
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Защитник «Балтики» Сергей Варатынов оценил перспективы своего одноклубника Максима Бориско вытеснить голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева из стартового состава армейцев. В 1-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге красно-синие одолели калининградцев (2:1).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
24 июля 2026, пятница. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Оффор – 1'     1:1 Андерсон – 33'     2:1 Глебов – 36'    

«Бориско отлично провёл матч с ЦСКА, много раз нас спас. Сложно сказать, будут ли его спасения претендовать на звание лучших в сезоне, всё ещё впереди. Максим очень хороший вратарь, но в команде есть и другие голкиперы, которые ничуть не хуже него. Бориско способен вытеснить Акинфеева из стартового состава в случае перехода в ЦСКА», — приводит слова Варатынова «Советский спорт».

Ранее сообщалось, что ЦСКА активирует опцию выкупа Бориско после матча 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги между клубами. Сумма трансфера составит 180 млн рублей.

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