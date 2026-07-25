«Достойная замена Акинфееву». Первый тренер Бориско — о возможном трансфере вратаря в ЦСКА

Алексей Чистяков, первый тренер голкипера «Балтики» Максима Бориско, высказался о возможном трансфере вратаря в московский ЦСКА.

«Я думаю, что Максиму нужно принимать предложение ЦСКА и переходить. Это будет хорошо для его карьеры. Конечно, это достойная замена Акинфееву. Понятно, что нужны два вратаря в обойму, которые смогут достойно заменить Игоря. Тороп тоже нормально выглядит. Будет достойная конкуренция, а когда она есть — это всегда здорово», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее сообщалось, что ЦСКА активирует опцию выкупа Бориско после матча 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги между клубами. Армейцы одержали над калининградской командой волевую победу (2:1).