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Мостовой: какая разница, кто у ЦСКА стоит на бровке? Футболисты играют и делают результат

Мостовой: какая разница, кто у ЦСКА стоит на бровке? Футболисты играют и делают результат
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Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой поделился мнением о минувшем матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Балтикой» (2:1).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
24 июля 2026, пятница. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Оффор – 1'     1:1 Андерсон – 33'     2:1 Глебов – 36'    

«Даже счёт угадал. Говорил, что ЦСКА выиграет со счётом 2:1. У «Балтики» травмирован основной забивной нападающий, а ещё продали основного защитника. Это существенные потери. Ясно, что по ходу сезона они будут набирать, потому что другие футболисты тоже должны забивать. Однако ЦСКА в целом сильнее как команда. Здесь ничего удивительного. Лишний раз убеждаюсь: какая разница, кто стоит на бровке? Футболисты играют и делают результат», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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