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«Динамо» Махачкала представило первый комплект формы на сезон-2026/2027

«Динамо» Махачкала представило первый комплект формы на сезон-2026/2027
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Махачкалинское «Динамо» в телеграм-канале опубликовало фотографии первого комплекта формы на сезон-2026/2027.

Фото: Пресс-служба ФК «Динамо» Махачкала

Фото: Пресс-служба ФК «Динамо» Махачкала

Фото: Пресс-служба ФК «Динамо» Махачкала

«Флаг Дагестана находится в основе нашего первого комплекта формы на новый сезон. Синий цвет футболки — основной цвет «Динамо» и один из цветов флага, символизирующий красоту и величие дагестанского народа.

Зелёные и красные полоски распределены асимметрично, но идут в порядке «слева направо», отсылая к расположению цветов «сверху вниз» на флаге.

Полоска под клубным логотипом — кинжальный орнамент, помимо эстетической составляющей, несёт визуальный акцент и ставит клуб «во главу флага».

Новое джерси исполнено в стиле поло. Отложной воротник вновь задаёт тон в образе современного горожанина: строгом, стильном, элегантном.

Футбол встраивается в повседневную жизнь, а среда вокруг становится частью игры. Ритм игры объединяет целые города в пульсирующее живое движение», — написано в сообщении клуба.

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