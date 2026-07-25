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Представители игрока «Зенита» Энрике высказались о неоплаченных штрафах за нарушения ПДД

Представители игрока «Зенита» Энрике высказались о неоплаченных штрафах за нарушения ПДД
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Представители нападающего «Зенита» Луиса Энрике прокомментировали информацию, что футболист не оплачивает штрафы за нарушения правил дорожного движения.

В пятницу, 24 июля, телеграм-канал Mash на спорте сообщил, что вингеру сине-бело-голубых грозит 15 суток ареста, поскольку игрок получил 52 штрафа за нарушения ПДД на сумму в 82 тысячи рублей. Подчёркивалось, что игрок не оплачивает штрафы с мая 2025 года.

«Луис Энрике не был уведомлён никакими государственными органами о данных нарушениях и невыплаченных суммах. На текущий момент футболист и юридический отдел клуба принимают необходимые меры, чтобы разобраться в ситуации, о которой стало известно в пятницу.

Кстати, вероятность ареста игрока исключена. Эти заголовки являются раздутыми», – приводит слова представителей Энрике Lance.

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