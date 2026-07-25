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«Ювентус» может подписать вратаря сборной Японии Судзуки — Sky Sport Italia

«Ювентус» может подписать вратаря сборной Японии Судзуки — Sky Sport Italia
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«Ювентус» планирует усилиться голкипером «Пармы» и сборной Японии Дзионом Судзуки. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Отмечается, что туринцы могут включить в трансферную сделку некоторых игроков. Клубы английской Премьер-лиги также следят за ситуацией.

Судзуки был основным вратарём японской сборной на ЧМ-2026. Действующее трудовое соглашение голкипера с клубом рассчитано до 30 июня 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

По итогам прошлого сезона «Ювентус» занял шестое место в турнирной таблице Серии А, заработав 69 очков.

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