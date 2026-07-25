«Зенит» поздравил Халка с 40-летием

Санкт-петербургский «Зенит» в официальном телеграм-канале поздравил своего бывшего нападающего Халка с 40-летием.

Бразильский нападающий играл за «Зенит» с 2012 по 2016 год. За этот период он принял участие в 148 матчах во всех турнирах, в которых отметился 77 голами и 59 результативными передачами. В составе сине-бело-голубых Халк становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. В 2015-м бразилец был признан футболистом года в России.

Ранее Халк также выступал за «Кавасаки Фронтале», «Порту», «Шанхай Порт», «Атлетико» Минейро и ряд других команд. В составе сборной Бразилии футболист доходил до полуфинала чемпионата мира — 2014. Сейчас игрок защищает цвета «Флуминенсе».