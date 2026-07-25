Абдукодир Хусанов продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2031 года

«Манчестер Сити» на официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником сборной Узбекистана Абдукодиром Хусановым до 2031 года. Предыдущее трудовое соглашение с 22-летним футболистом было рассчитано до лета 2029 года.

Хусанов перешёл в «Манчестер Сити» из «Ланса» в январе 2025 года. За этот период защитник принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. В составе «горожан» футболист выиграл Кубок Англии и Кубок лиги. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего игрока составляет € 50 млн.

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