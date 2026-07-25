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Абдукодир Хусанов прокомментировал продление контракта с «Манчестер Сити»

Абдукодир Хусанов прокомментировал продление контракта с «Манчестер Сити»
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Защитник «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов высказался о подписании нового контракта с клубом. О продлении соглашения с игроком сборной Узбекистана до лета 2031 года было официально объявлено сегодня, 25 июля.

«Это отличный день для меня и моей семьи — я очень рад продлить своё пребывание в «Сити». Я наслаждался каждой минутой с тех пор, как приехал в Манчестер, и чувствую, что расту и многому учусь как игрок. Теперь передо мной стоит новая задача — впечатлить Энцо Мареску и его команду и закрепиться в основном составе. Я полон решимости это сделать.

Спасибо болельщикам «Сити» за вашу поддержку. Она была очень важна для меня, пока я осваивался в Англии и в Премьер-лиге. Теперь я смотрю только вперёд. Я готов сделать всё возможное, чтобы помочь клубу добиться максимального успеха», — приводит слова Хусанова официальный сайт «Манчестер Сити».

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