Абдукодир Хусанов прокомментировал продление контракта с «Манчестер Сити»

Защитник «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов высказался о подписании нового контракта с клубом. О продлении соглашения с игроком сборной Узбекистана до лета 2031 года было официально объявлено сегодня, 25 июля.

«Это отличный день для меня и моей семьи — я очень рад продлить своё пребывание в «Сити». Я наслаждался каждой минутой с тех пор, как приехал в Манчестер, и чувствую, что расту и многому учусь как игрок. Теперь передо мной стоит новая задача — впечатлить Энцо Мареску и его команду и закрепиться в основном составе. Я полон решимости это сделать.

Спасибо болельщикам «Сити» за вашу поддержку. Она была очень важна для меня, пока я осваивался в Англии и в Премьер-лиге. Теперь я смотрю только вперёд. Я готов сделать всё возможное, чтобы помочь клубу добиться максимального успеха», — приводит слова Хусанова официальный сайт «Манчестер Сити».