15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» заплатит € 115-120 млн за Диоманда, клуб использовал слухи об Олисе — AS

«Реал» заплатит € 115-120 млн за Диоманда, клуб использовал слухи об Олисе — AS
Комментарии

На неделе представители мадридского «Реала» посетили Германию с целью переговоров с «Лейпцигом» о покупке нападающего Яна Диоманда. Также «сливочные» получили согласие на переход от самого футболиста. Об этом сообщает AS.

По информации источника, на текущий момент сделка не завершена полностью, однако ожидается переход 19-летнего нападающего в «Реал» за € 115-120 млн.

Подчёркивается, ранее будущее Диоманда связывали с «ПСЖ», однако «сливочные» действовали «в тишине» и пользовали слухи о своём интересе к вингеру «Баварии» Майклу Олисе, пока готовили сделку по игроку «Лейпцига». Ситуация похожа на переход защитника Марка Кукурельи. «Реал» напрямую связался с «Челси», пока другие клубы обсуждали интерес к футболисту сборной Испании.

В минувшем сезоне Диоманд принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 10 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

Материалы по теме
Моуринью одобрил переход Диоманда, тренер хочет добавить «Реалу» больше скорости — Романо

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android