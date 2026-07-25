Спортивный директор «Манчестер Сити» — о Хусанове: он превращается в выдающегося защитника

Спортивный директор «Манчестер Сити» Угу Виана высказался о продлении контракта с защитником Абдукодиром Хусановым. О продлении соглашения с игроком сборной Узбекистана до лета 2031 года было официально объявлено сегодня, 25 июля.

Фото: ФК «Манчестер Сити»

«Мы очень довольны и впечатлены прогрессом Абдукодира с тех пор, как он приехал в Англию. Мы видим, как он превращается в блестящего молодого человека и выдающегося защитника, но мы знаем, что это только начало. У него отличные физические и технические данные, он обладает всеми качествами, необходимыми для того, чтобы стать центральным защитником мирового уровня.

Ему всего 22 года, и его лучшие годы ещё впереди, а его потенциал ещё только раскрывается. Вот почему мы так рады, что он подписал новый контракт с «Сити», и надеемся, что он станет важной частью планов Энцо [Марески] на ближайшие годы», — приводит слова Вианы официальный сайт «Манчестер Сити».