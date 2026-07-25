Ли Кан Ин будет выступать за «Атлетико» под седьмым номером

«Атлетико» Мадрид в социальной сети X объявил, что новый полузащитник команды Ли Кан Ин будет выступать за клуб под седьмым номером.

Южнокорейский хавбек ранее играл за «Пари Сен-Жермен» с лета 2023 года. За этот период Ли Кан Ин принял участие в 124 матчах во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и 16 результативными передачами. Футболист дважды выиграл Лигу чемпионов и трижды — чемпионат Франции. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

По итогам прошлого сезона «Атлетико» занял четвёртое место в турнирной таблице Ла Лиги.