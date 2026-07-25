«Барселона» может продать де Йонга, Флик не впечатлён игрой футболиста — Ромеро

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик не впечатлён последними матчами полузащитника Френки де Йонга и его ролью в команде. Каталонский клуб может продать 29-летнего футболиста в случае подходящего предложения. Об этом сообщают The Touchline и Transfer News Live со ссылкой на журналиста Жерара Ромеро на странице в социальной сети X.

23 июля «Барселона» проинформировала о разрыве внутренней боковой связки колена у де Йонга. СМИ сообщали, что полузащитник может пропустить от нескольких недель до нескольких месяцев в зависимости от формы лечения.

Де Йонг играет за сине-гранатовых с лета 2019 года. За этот период он принял участие в 297 матчах во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и 31 результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: