«Фенербахче» и «Галатасарай» ведут переговоры по Леау, «Милан» хочет € 60 млн — Sky Italia

«Фенербахче» и «Галатасарай» ведут переговоры о трансфере форварда «Милана» и сборной Португалии Рафаэла Леау. Как сообщает издание Sky Sport Italia, португальский футболист рассчитывает на зарплату в размере € 13-14 млн в год.

По данным источника, сам 27-летний игрок хотел бы продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, но не исключает других вариантов развития своей карьеры.

Сообщается, что «Милан» хочет выручить за игрока € 60 млн, из которых € 50 млн должны быть прописаны в качестве фиксированной суммы сделки, однако предварительные переговоры показали, что «Галатасарай» не сможет приблизиться к этой сумме.