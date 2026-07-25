15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нетфуллин: Вернблум исполнял в ЦСКА роль скалы между обороной и атакой

Нетфуллин: Вернблум исполнял в ЦСКА роль скалы между обороной и атакой
Комментарии

Бывший полузащитник ЦСКА Равиль Нетфуллин поделился воспоминаниями об игре бывшего футболиста армейцев Понтуса Вернблума.

«Тот же Вернблум. Когда за ЦСКА играл, но там немножко с другой планеты человек. Для меня в тот период времени, когда он был в ЦСКА, наверное, он исполнял роль такой скалы между обороной и атакой. То есть он в решающие моменты и мячи забивал, и отдавал, и подключался», — сказал Нетфуллин в эфире «Матч Премьер».

Вернблум перешёл в ЦСКА в январе 2012 года из «АЗ Алкмар». За время выступлений за армейцев он сыграл 224 матча во всех турнирах, забил 22 гола, сделал 17 результативных передач, а также получил 93 жёлтые и три красные карточки. Летом 2018 года швед покинул ЦСКА по окончании контракта. Сейчас ему 40 лет, он завершил профессиональную карьеру в 2021 году.

Материалы по теме
«Достойная замена Акинфееву». Первый тренер Бориско — о возможном трансфере вратаря в ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android