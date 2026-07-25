Нетфуллин: Вернблум исполнял в ЦСКА роль скалы между обороной и атакой

Бывший полузащитник ЦСКА Равиль Нетфуллин поделился воспоминаниями об игре бывшего футболиста армейцев Понтуса Вернблума.

«Тот же Вернблум. Когда за ЦСКА играл, но там немножко с другой планеты человек. Для меня в тот период времени, когда он был в ЦСКА, наверное, он исполнял роль такой скалы между обороной и атакой. То есть он в решающие моменты и мячи забивал, и отдавал, и подключался», — сказал Нетфуллин в эфире «Матч Премьер».

Вернблум перешёл в ЦСКА в январе 2012 года из «АЗ Алкмар». За время выступлений за армейцев он сыграл 224 матча во всех турнирах, забил 22 гола, сделал 17 результативных передач, а также получил 93 жёлтые и три красные карточки. Летом 2018 года швед покинул ЦСКА по окончании контракта. Сейчас ему 40 лет, он завершил профессиональную карьеру в 2021 году.