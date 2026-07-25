Ли Кан Ин: Париж дал мне гораздо больше, чем просто футбол

Полузащитник Ли Кан Ин, перешедший из «Пари Сен-Жермен» в «Атлетико» Мадрид, в соцсетях попрощался с парижским клубом.

«Париж, я до сих пор отчётливо помню день, когда приехал сюда с большими мечтами. Сегодня, когда моё приключение в Париже подходит к концу, первое слово, которое приходит на ум, — это спасибо. Спасибо клубу, всем людям, которые каждый день работают за кулисами, тренерам, персоналу и всем моим товарищам по команде. Спасибо за то, что верили в меня, за ваше доверие и за все моменты, которые мы разделили вместе.

И прежде всего спасибо вам, болельщикам. Ваши кричалки на «Парк де Пренс» наполняли радостью моё сердце и до сих пор отзываются во мне. Вы всегда были рядом, как в хорошие времена, так и в самые трудные. Я никогда не смогу отблагодарить вас в полной мере за вашу поддержку. Мы пережили незабываемые моменты и написали историю, которой я всегда буду гордиться.

Победа в двух Лигах чемпионов подряд, завоевание стольких трофеев и разделение всех этих эмоций с вами останутся одной из величайших привилегий моей карьеры. Я покидаю Париж, оставив здесь частичку себя.

Каждый из вас навсегда останется в моём сердце. Париж дал мне гораздо больше, чем просто футбол. Этот город и этот клуб помогли мне вырасти, как на поле, так и за его пределами. Я уезжаю с огромной благодарностью, гордостью и сердцем, полным воспоминаний. Спасибо вам за всё. До скорой встречи!» — сказано в сообщении Ли Кан Ина.