В мадридском «Реале» настроены как можно быстрее осуществить переход полузащитника Родри из «Манчестер Сити». «Сливочные» намерены оказать давление на «горожан» с целью беспрепятственного трансфера чемпиона мира – 2026, делая акцент на его контракте, заканчивающемся летом 2027 года. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, цель «Реала» состоит в том, чтобы не дать активизироваться третьим лицам и взять операцию под свой контроль, пока какие-либо внешние факторы не поставили её под угрозу.

Подчёркивается, что «сливочные» готовы освободить место в полузащите для Родри. Эдуарду Камавинга называется в качестве наиболее вероятного варианта на продажу.

В минувшем сезоне Родри принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: