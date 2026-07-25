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«Два пропустил, пойдёт». Гаич шуткой отреагировал на новости о Бориско в ЦСКА

«Два пропустил, пойдёт». Гаич шуткой отреагировал на новости о Бориско в ЦСКА
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Защитник ЦСКА Милан Гаич высказался о вратаре «Балтики» Максиме Бориско, которого связывают с возможным переходом в московский клуб. В матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги — 2026/2027 красно-синие одолели калининградцев (2:1).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
24 июля 2026, пятница. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Оффор – 1'     1:1 Андерсон – 33'     2:1 Глебов – 36'    

— Как вам игра Бориско? Похоже, он переходит в ЦСКА.
— Два пропустил, пойдёт (смеётся). Да нет, он хороший вратарь. СМИ не читал, но мне рассказали. Но ещё не официально, подождём, — сказал Гаич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее сообщалось, что ЦСКА активирует опцию выкупа Бориско после матча 1-го тура РПЛ между клубами. Сумма трансфера составит 180 млн рублей.

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