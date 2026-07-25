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Экс-вингер «Реала» Педро Леон: играть с «Барселоной» Гвардиолы было невыносимо

Экс-вингер «Реала» Педро Леон: играть с «Барселоной» Гвардиолы было невыносимо
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Бывший нападающий мадридского «Реала» Педро Леон поделился воспоминаниями об игре в матчах с «Барселоной» под руководством Хосепа Гвардиолы.

«Бегать за мячом, пытаться прессинговать их — и постоянно натыкаться на свободного игрока, постоянно. Даже если ты шёл в персональную опеку, они разыгрывали мяч с вратарём и ждали, пока появится свободный игрок, чтобы атаковать тебя в большинстве. Это было невыносимо. Помню, что это был бег, бег и бег», — приводит слова Леона Sport.es со ссылкой на подкаст El After de Post United.

Гвардиола тренировал основную команду «Барселоны» с 2008 по 2012 год. Леон являлся футболистом «Реала» с 2010 по 2013 год.

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