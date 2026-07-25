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Журналист El Mundo назвал пять неприкасаемых футболистов для Моуринью в «Реале»

Журналист El Mundo назвал пять неприкасаемых футболистов для Моуринью в «Реале»
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Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе, полузащитники Федерико Вальверде, Арда Гюлер, Бернарду Силва и Джуд Беллингем являются неприкасаемыми для руководства клуба и главного тренера Жозе Моуринью. Об этом сообщает журналист El Mundo Абрахам Ромеро на странице в социальной сети X.

По информации источника, полузащитник Орельен Тчуамени и крайний нападающий Браим Диас близки к продлению контрактов. Ситуация с будущим в клубе Винисиуса Жуниора, Эдуарду Камавинга, Франко Мастантуоно и Эндрика остаётся неопределённой.

Также журналист подтверждает, что «Реал» находится на пути к подписанию полузащитника «Манчестер Сити» Родри и вингера «РБ Лейпциг» Яна Диоманда.

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