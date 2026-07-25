В «Фенербахче» отреагировали на слухи об интересе к Леау и Демировичу

«Фенербахче» на официальном сайте опубликовал заявление с опровержением слухов о предполагаемом интересе клуба к нападающему «Милана» Рафаэлу Леау и футболисту «Штутгарта» Эрмедину Демировичу.

«Опубликованные сегодня сообщения о заинтересованности нашего клуба в Эрмедине Демировиче, выступающем за «Штутгарт», совершенно необоснованны. «Фенербахче» не предпринимал никаких попыток трансфера в отношении этого игрока.

Аналогично, утверждения о том, что мы предлагали за Рафаэла Леау около € 100 млн, включая трансферную плату и зарплату, также не соответствуют действительности. Никаких подобных предложений игроку или его клубу не поступало.

Наше внимание сосредоточено исключительно на ответном матче с «Гурником» во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА и выходе в следующий этап турнира.

В этот период мы убедительно просим наших болельщиков игнорировать спекулятивные сообщения в новостях, которые пытаются отвлечь нас от наших целей, представляя нереализованные попытки трансфера как реальные или фокусируясь на игроках, которые не входят в наши планы. Мы с уважением представляем эту информацию общественности», — сказано в сообщении турецкого клуба.