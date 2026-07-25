«ПСЖ» готов пожертвовать Шевалье ради трансфера японского вратаря Судзуки — GdS

«ПСЖ» сделал предложение по японскому вратарю «Пармы» Дзиону Судзуки. Как сообщает издание La Gazzetta dello Sport, парижане готовы пожертвовать французским голкипером Люка Шевалье, чтобы освободить место для 23-летнего игрока сборной Японии.

По данным источника, интерес со стороны главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике не оставляет Судзуки равнодушным. Игрок, которым также интересуются «Ювентус» и «Астон Вилла», находится в раздумьях о своём будущем.

Судзуки родился в США летом 2002-го, его мать — японка, а отец — американец ганского происхождения. Текущим летом Судзуки защищал ворота сборной Японии на чемпионате мира 2026 года. Основным вратарём «ПСЖ» в прошлом сезоне был россиянин Матвей Сафонов.