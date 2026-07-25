«Фиорентина» может арендовать защитника «Ювентуса» Жоау Мариу — Ди Марцио

Защитник «Ювентуса» Жоау Мариу может на правах аренды присоединиться к «Фиорентине». Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

По данным источника, клубы активно обсуждают аренду игрока с опцией выкупа за € 8-9 млн. С февраля португалец выступал за «Болонью» в рамках аренды.

Жоау Мариу является воспитанником «Порту». В минувшем сезоне 26-летний защитник принял участие в 28 матчах во всех клубных турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.