Нападающий ЦСКА Глебов рассказал о работе команды в рамках предсезонных сборов
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Нападающий ЦСКА Кирилл Глебов после матча 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с калининградской «Балтикой» (2:1) дал комментарий на тему предсезонной подготовки своей команды. Игра армейцев с балтийцами проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Иван Абросимов из Санкт-Петербурга.
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
24 июля 2026, пятница. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Оффор – 1' 1:1 Андерсон – 33' 2:1 Глебов – 36'
«Работа была, можно сказать, запредельной. Тем более у нас человек пять основного состава приезжали в разное время, потому что были в сборной, и все были в разных физических кондициях. Поэтому кто‑то был более готов, а кто‑то — менее. И это всё сказывалось на результатах», — сказал Глебов в эфире «Матч ТВ».
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