Нападающий ЦСКА Глебов рассказал о работе команды в рамках предсезонных сборов

Нападающий ЦСКА Кирилл Глебов после матча 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с калининградской «Балтикой» (2:1) дал комментарий на тему предсезонной подготовки своей команды. Игра армейцев с балтийцами проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Иван Абросимов из Санкт-Петербурга.

«Работа была, можно сказать, запредельной. Тем более у нас человек пять основного состава приезжали в разное время, потому что были в сборной, и все были в разных физических кондициях. Поэтому кто‑то был более готов, а кто‑то — менее. И это всё сказывалось на результатах», — сказал Глебов в эфире «Матч ТВ».