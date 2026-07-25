15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий ЦСКА Глебов рассказал о работе команды в рамках предсезонных сборов

Нападающий ЦСКА Глебов рассказал о работе команды в рамках предсезонных сборов
Комментарии

Нападающий ЦСКА Кирилл Глебов после матча 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с калининградской «Балтикой» (2:1) дал комментарий на тему предсезонной подготовки своей команды. Игра армейцев с балтийцами проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Иван Абросимов из Санкт-Петербурга.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
24 июля 2026, пятница. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Оффор – 1'     1:1 Андерсон – 33'     2:1 Глебов – 36'    

«Работа была, можно сказать, запредельной. Тем более у нас человек пять основного состава приезжали в разное время, потому что были в сборной, и все были в разных физических кондициях. Поэтому кто‑то был более готов, а кто‑то — менее. И это всё сказывалось на результатах», — сказал Глебов в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
Талалаев хохотал после гола на 36-й секунде. Но ЦСКА камбэкнул с чудо-пасом Кругового!
Талалаев хохотал после гола на 36-й секунде. Но ЦСКА камбэкнул с чудо-пасом Кругового!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android