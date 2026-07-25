Новичок АПЛ «Ипсвич» объявил о трансфере нападающего сборной Японии

Клуб «Ипсвич», который с нового сезона будет выступать в английской Премьер-лиге, объявил о приобретении форварда сборной Японии Дайдзэна Маэды. О трансфере официально сообщила пресс-служба англичан на официальном сайте команды.

С 28-летним форвардом был подписан контракт на три сезона — до лета 2029 года. По данным СМИ, сумма трансфера составила € 11,7 млн.

Текущим летом Маэда принимал участие на чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике, где со сборной Японии дошёл до 1/16 финала. В первом раунде плей-офф японцы уступили сборной Бразилии (1:2). Маэда принял участие в трёх встречах и отметился забитым мячом.