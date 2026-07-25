15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новичок АПЛ «Ипсвич» объявил о трансфере нападающего сборной Японии

Новичок АПЛ «Ипсвич» объявил о трансфере нападающего сборной Японии
Комментарии

Клуб «Ипсвич», который с нового сезона будет выступать в английской Премьер-лиге, объявил о приобретении форварда сборной Японии Дайдзэна Маэды. О трансфере официально сообщила пресс-служба англичан на официальном сайте команды.

С 28-летним форвардом был подписан контракт на три сезона — до лета 2029 года. По данным СМИ, сумма трансфера составила € 11,7 млн.

Текущим летом Маэда принимал участие на чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике, где со сборной Японии дошёл до 1/16 финала. В первом раунде плей-офф японцы уступили сборной Бразилии (1:2). Маэда принял участие в трёх встречах и отметился забитым мячом.

Материалы по теме
«Реал» идёт за Родри и перехватывает цель «ПСЖ», «Ливерпуль» мстит. Трансферы и слухи дня
«Реал» идёт за Родри и перехватывает цель «ПСЖ», «Ливерпуль» мстит. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android